C'était attendu, et comme annoncé il y a quelques jours dans les colonnes de Midi Olympique, Pierre Mignoni sera bel et bien sur le banc de Toulon la saison prochaine ! Le président varois, Bernard Lemaître a officialisé la nouvelle en conférence de presse ce mercredi matin. C'est donc un duo Azéma-Mignoni qui sera chargé de retrouver les sommets avec le RCT, très en difficulté cette saison et actuel treizième, avec tout de même deux matchs en retard sur ses poursuivants. L'ancien demi de mêlée va donc retrouver son club formateur mais sur le banc cette fois-ci et non pas en tant que joueur comme il l'a fait durant quatre saisons en trois passages.

Pour rappel, Lyon, l'actuel club de Pierre Mignoni a d'ores et déjà trouvé le remplaçant de Mignoni puisque c'est Xavier Garbajosa qui sera à la tête du club rhodanien à partir de juillet prochain.

À noter que lors de la conférence de presse du RCT, le président Bernard Lemaître a également annoncé la prolongation de Franck Azéma pour quatre saisons supplémentaires.