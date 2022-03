Brive : Mela et Péjoine prolongent

Brive mise sur la continuité et vient de prolonger l’engagement de deux membres de son staff. Arnaud Mela, en charge de la touche, et Jean-Baptiste Péjoine, coach des arrières, sont désormais liés avec le CAB jusqu’en 2024. Une belle preuve de confiance pour ces deux historiques du club, l’ancien demi de mêlée est en poste depuis septembre 2017 alors que Mela a intégré le staff au début de la saison.

Agen : Bregvadze s’en va, Barka en attente

Arrivé à l’intersaison, le talonneur géorgien Jaba Bregvadze ne devrait plus porter le maillot du SU Agen la saison prochaine selon nos informations. Peu utilisé et auteur de prestations moyennes, l’expérimenté Géorgien et le club suaviste pourraient trouver un terrain d’entente pour libérer l’international de sa dernière année de contrat. À ce poste, Agen est à la recherche d’un joueur expérimenté. Le cas Loris Zarantonello n’est pas encore réglé et pourrait conditionner la suite de la carrière de Rayne Barka, prêté par Pau. Par ailleurs, comme annoncé dans nos colonnes lundi dernier, le centre fidjien du SU Agen Kolinio Ramoka (27 ans, 1,83 m, 102 kg) a prolongé son bail dans le Lot-et-Garonne de trois saisons. Lui qui est arrivé à Agen cet été en provenance de Cognac (Nationale) est donc lié au club jusqu’en 2025. Depuis le début de la saison, il a disputé 24 rencontres pour 7 essais inscrits.

Vannes : Pagès en partance pour Carcassonne, Nicolas en approche

Ça bouge du côté des demis de mêlée en Pro D2. En fin de contrat avec Vannes, Pierre Pagès (31 ans) devrait rebondir à Carcassonne, selon nos informations. L’ancien Toulousain compte quatorze apparitions cette saison dont cinq comme titulaire. Pour le remplacer, les dirigeants bretons miseraient sur le Rouennais Erwan Nicolas (26 ans). Le Bordelais de formation, passé par Soyaux-Angoulême, totalise 100 matchs de Pro D2. Le RCV aurait aussi avancé sur le retour au club de Lucas Ollion (22 ans). Le jeune numéro 9 évolue à Rennes depuis trois saisons après avoir été formé du côté de la Rabine. Il avait disputé huit matchs de Pro D2 sous les couleurs vannetaises.