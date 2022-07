Avec le départ prématuré de Cameron Woki, un an avant le terme de son contrat initial, l'UBB a perdu en talent et en nombre au sein de son pack. Qui plus est à un poste où la balance des arrivées et des recrutements était déjà déficitaire. A l'intersaison, le club girondin va accueillir un seul renfort - avec la venue du Toulousain Antoine Miquel - quand deux départs étaient actés, à savoir Louis Picamoles (arrêt) et Alexandre Roumat (Toulouse).

La libération de Cameron Woki, moyennant une indemnité estimée supérieure à 400 000 €, a contraint les dirigeants bordelais à se repencher sur le marché des mutations pour trouver du renfort en troisième ligne. Les premiers noms couchés sur le papier étaient ceux des frères Du Preez, Jean-Luc et Daniel (26 ans, 7 et 2 sélections). Mais il y avait un obstacle de taille à cette mutation : les deux Springboks sont contractuellement liés à Sale jusqu'au 30 juin 2023. Et après avoir perdu Lood de Jager ou encore Faf de Klerk, les Sharks s'opposent aux départs de ces autres internationaux sud-africains.

Timu, la piste australienne

Du côté de Moga, d'autres pistes doivent donc être activées. Selon nos informations, Bordeaux-Bègles pourrait trouver son bonheur en la personne de Caleb Timu (28 ans). Le nom de l'ancien Wallaby (2 sélections) a été soumis aux décideurs girondins. Après deux années passées sous les couleurs de Montpellier, entre 2019 et 2021, avec trente-quatre matchs et cinq essais au compteur, l'avant australien, capable de jouer deuxième comme troisième ligne, avait décidé de mettre un terme prématuré à sa carrière, à 27 ans, l'été dernier. Ce ne pourrait finalement être qu'une pause.