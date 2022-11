Désireux de se renforcer depuis plusieurs semaines en troisième ligne, secteur dans lequel il a connu quelques soucis depuis le début de saison, le club girondin pourra compter sur l’apport de l’ancien pensionnaire des Wasps. Capable de jouer numéro 8 ou flanker, l’intéressé n’a connu que les Wasps dans sa carrière professionnelle avec qui il a cumulé cinquante-trois matchs de Premiership.

Une bonne nouvelle pour le club Bordelo-Béglais qui souffrait d'un manque d'effectif à ce poste. En effet, le groupe a connu une véritable hécatombe en troisième ligne depuis cet été, d’autant plus préjudiciable que Cameron Woki et Alexandre Roumat ont quitté l’UBB à la fin de la saison dernière.

Guido Petti, Antoine Miquel, Pierre Bochaton, Baptiste Vergnes-Taillefer et Jean-Baptiste Lachaise ont tous rejoint, tour à tour, l’infirmerie. Un renfort avait été trouvé en la personne de Renato Giammarioli qui s’était retrouvé lui aussi sans club après la liquidation judiciaire de Worcester, et s’était engagé début octobre mais il est arrivé à Bordeaux à court de compétition et il n’a pour l’heure pas eu l’impact espéré.

L'arrivée de l'Anglais est donc une très bonne nouvelle pour le club, qui vient juste de se séparer de son entraîneur Christophe Urios et qui pointe à la onzième place du classement de Top 14.