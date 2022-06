Cette saison, Taofifenua n'a disputé que deux petits matchs avec l'USAP, tous en tant que remplaçant. Il compte bien trouver du temps de jeu en Pro D2.

Pour son premier match en Challenge Cup, en janvier face au Lou, celui qui était encore à l'Usap avait affronté ses deux frères, Sébastien et Romain. Un moment inoubliable, comme ile le confiait alors au micro de France Bleu : " ça m'a stimulé, j'étais comme un fou quand j'ai appris qu'on allait tous jouer, j'étais excité toute la semaine. On a beaucoup parlé avec mes frères, Romain m'a chambré, il m'a dit d'éviter d'aller vers lui si je ne voulais pas parler avec mes deux genoux. C'était son cadeau de bienvenue. "

Le jeune talonneur est toutefois conscient de porter un nom particulier, dans le paysage du rugby français : " Il y a toujours la pression quand on s'appelle Taofifénua. On se demande si on va être à la hauteur de ce que les gens attendent. Déjà, rien que le fait de jouer contre mes frères ça m'a mis de la pression. Je voulais me démarquer. Romain est très grand, Sébastien est très costaud, je devais me démarquer d'une autre manière. On a été bons en mêlée, je me suis alors démarqué en volant la vedette à Sébastien. Mais, je sais qu'avec l'âge et le temps, il y aura encore plus de pression. "