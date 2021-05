Aix-en-Provence : c’est officiel pour Betham et Flanquart

Aix-en-Provence a officialisé mercredi l’engagement de deux internationaux évoluant actuellement en Top 14 : comme révélé dans ces colonnes, le deuxième ligne bordelais Alexandre Flanquart (31 ans, 23 sélections) et le centre australien de Clermont Peter Betham (32 ans, 2 sélections). Ces deux joueurs se sont engagés pour les deux prochaines saisons.

Afrique du Sud : Pienaar rempile à 37 ans

Ruan Pienaar (37 ans, 88 sélections) prolonge le plaisir. Le demi de mêlée a signé un nouveau contrat d’un an et est désormais lié jusqu’en octobre 2022 avec les Cheetahs. Le Springbok était arrivé en 2019 à Bloemfontein après neuf ans passés en Europe, à Belfast puis Montpellier.

Australie : Haylett-Petty vers une fin de carrière prématurée ?

Dane Haylett-Petty (31 ans, 38 sélections) va-t-il pouvoir rejouer au plus haut niveau ? L’ailier wallaby, victime d’une commotion cérébrale le 31 octobre dernier face aux All Blacks, est encore sujet à de fortes migraines. Après un bref retour au niveau régional, l’ancien Biarrot est indisponible pour le début du Trans-Tasman Super Rugby avec Melbourne. '' Si le spécialiste me disait de prendre ma retraite, je le soutiendrais et je le ferais. Ils ont dit que ce n’était pas nécessaire '', a déclaré le Wallaby, qui arrive d’ailleurs au terme de son contrat à la fin de l’année. '' J’adorerais revenir chez les Wallabies et me battre pour gagner ma place, se projette-t-il. Mais je n’ai pas exclu la possibilité d’aller à l’étranger également. ''

Irlande : Furlong a prolongé

Tadgh Furlong (28 ans, 49 sélections) jouera encore en Irlande la saison prochaine. Le pilier droit, courtisé par Exeter notamment, a finalement prolongé d’un an son engagement avec l’Irfu et le Leinster. L’international a été retenu jeudi par le sélectionneur des Lions Warren Gatland pour la tournée de cet été en Afrique du Sud.

Toulon : Quinn Roux attendu

Quinn Roux (30 ans, 16 sélections) quittera le Connacht en juin. Le deuxième ligne international a refusé la prolongation de contrat de sa province et pourrait prendre la direction de Toulon, selon des informations en provenance de l’Irlande. Ce qui signifierait la fin de carrière internationale du Sud-Africain d’origine, actuellement blessé à une épaule.