Montpellier : Bécognée rempile, Garbisi arrive

Paolo Garbisi (21 ans, 10 sélections), présenté comme « le joyau du rugby italien » par Philippe Saint-André, signe au MHR pour deux saisons. L’ouvreur international transalpin viendra compenser les départs de Lozowski et de Goosen. Par ailleurs, selon nos informations, le troisième ligne Alexandre Bécognée (24 ans), actuellement en stage avec les Bleus, a prolongé son engagement jusqu’en juin 2023 avec le club héraultais.

Cinq recrues officialisées à Perpignan

Comme évoqué dans notre édition vendredi, l’Usap renforce son pack avec les arrivées de Tevita Cabuvati (33 ans), Andrei Mahu (29 ans) et Matthieu Ugena (25 ans). Bruno Rolland, le directeur général de l’Usap, a confirmé dans L’Indépendant les signatures du deuxième ligne des Harlequins pour deux ans, de celui des London Irish pour une saison et du flanker de Pau pour trois saisons.

Par ailleurs, le trois-quarts treiziste fidjien Brayden Williame (28 ans), passé par les Dragons catalans, s’est bien engagé pour trois ans avec le club sang et or alors que le troisième ligne argentin Joaquin Oviedo (19 ans) va aussi débarquer. Le champion de France de Pro D2 a aussi annoncé les prolongations de contrat de son deuxième ligne Guillaume Marin (20 ans, deux saisons), du pilier droit Akato Fakatika (20 ans, deux saisons), du deuxième ligne américain Nafi Ma’afu (23 ans, deux saisons) et du pilier gauche Sacha Lotrian (20 ans, trois saisons).

« Capo » à la tête des espoirs du CO

Au poste d’ambassadeur du CO depuis 2020, Rodrigo Capo Ortega va devenir l’entraîneur des avants des espoirs du club, intervenant occasionnellement lors de séances communes avec les pros. L’emblématique deuxième ligne avait arrêté sa carrière de joueur à l’issue de la saison 2019-2020.