Désormais assuré d’évoluer en Top 14 la saison prochaine, l’Aviron bayonnais poursuit ses grandes manœuvres au niveau du recrutement. Après avoir enrôlé Maxime Machenaud (Racing 92), Camille Lopez (ASMCA) ou encore Facundo Bosch (La Rochelle), le club ciel et blanc devrait selon nos informations faire prochainement signer le deuxième ligne du MHR Mickaël Capelli (25 ans, 1,98m et 126 kg). Celui-ci arriverait sur la Cote basque pour combler les départs conjugués de Mariano Galarza et Konstantin Mikautadze, le premier prenant sa retraite et le second étant toujours pisté par Perpignan.

Mickaël Capelli, barré dans l’Hérault par Paul Willemse et Bastien Chalureau, reste un très bon joueur de Top 14 et l’a prouvé maintes fois cette saison (il avait par exemple été excellent lors de la victoire montpelliéraine face au Stade rochelais, cet hiver). Solide en conquête, puissant balle en mains, Capelli était sous contrat jusqu’à la saison prochaine au MHR mais l’Aviron devrait sauf catastrophe pouvoir racheter l’engagement du joueur aux dirigeants héraultais. A noter, enfin, que la Section paloise s’était elle-aussi positionnée sur le dossier Capelli mais que le joueur a finalement choisi Bayonne.