Toulon : Décision imminente pour Bastareaud

Mathieu Bastareaud (33 ans, 54 sélections) va-t-il retrouver la compétition sous les couleurs de Toulon ? L’ancien international, qui s’entraîne actuellement avec le groupe toulonnais, devrait prochainement être fixé sur sa situation : « Ça avance, évoque à son sujet Pierre Mignoni dans La Provence. Une décision sera prise collatéralement, pour le bien du club et celui de Mathieu. Il faut y aller avec beaucoup d’humilité. Ce qu’il fait actuellement, c’est bien, et franchement, il n’est pas trop mal. Mais il n’est pas encore sur le terrain à faire du rugby avec nous. C’est trop tôt. Mais l’envie ne doit pas prendre le dessus sur la raison. Ce sera donc la raison et l’envie en même temps. » L’ex-Lyonnais, écarté des terrains depuis novembre, pourrait signer un contrat de joueur supplémentaire avec le club varois.

Angleterre : Brown en quête d’un nouveau défi, Agen sur les rangs ?

L’international anglais Mike Brown (36 ans ; 72 sélections), libre depuis son départ de Newcastle, anime le marché. L’ancienne arrière-vedette des Harlequins est courtisée par plusieurs clubs anglais : Worcester, Ealing Trailfinders et Sale sont évoqués dans la presse anglaise. Mais l’international aurait aussi été approché par Agen, où évolue Harry Sloan, une de ses connaissances.

Médias : Laporte désigné personnalité la plus influente du rugby mondial

Le magazine Rugby World a publié son top 50 des personnalités les plus influentes du rugby mondial. Le président de la FFR Bernard Laporte a été placé au sommet de ce classement. Cinq Français figurent d’ailleurs dans le top 10 : le directeur général du Tournoi des 6 Nations Benjamin Morel (3e), le demi de mêlée des Bleus Antoine Dupont (4e), le patron du comité d’organisation du Mondial-2023 Claude Atcher (5e) et le sélectionneur national Fabien Galthié (7e).