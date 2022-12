Le Stade français n'accueillera pas Baptiste Couilloud la saison prochaine ! Alors que l'international Français (25 ans, 11 sélections) semblait se diriger, il y a plusieurs semaines, vers un départ du LOU, il a finalement refusé l'offre du club de la capitale et restera dans son club formateur pour les deux prochaines saisons. Lié avec Lyon jusqu'en 2025, Couilloud disposait d'une clause de sortie dans son contrat, qui lui permettait de s'engager avec un autre club cet été. Mais après négociations, il est revenu sur sa décision.

Un coup dur pour le Stade français, qui va devoir trouver un autre demi de mêlée pour la saison prochaine, alors que Morgan Parra, James Hall et Arthur Coville sont en poste cette saison. Côté lyonnais, Martin Page-Relo a été recruté et devrait être la doublure de Couilloud la saison prochaine, alors que Jonathan Pélissié ne portera plus les couleurs du LOU la saison prochaine.