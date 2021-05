Le président de l’ASMCA, dans l’entretien qu’il nous avait accordé vendredi dernier, regrettait la faible offre de son alter ego de Montpellier, Mohed Altrad, et « des communications surprenantes » venues de l’Hérault. Or, depuis quinze jours, le téléphone ne fonctionne plus entre les deux parties. Mieux, Altrad aurait demandé à son actuel directeur du rugby de travailler sur une solution B et un maintien du duo Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde. Ce dernier est d’ailleurs sous contrat pour deux saisons encore, au contraire de l’ancien talonneur qui aura (ou non) à prolonger son contrat.

Reihana contacté

Quid de « PSA » qui doit, en principe, une fois la saison terminée, reprendre du recul avec le terrain ? Si Azéma ne venait pas, il pourrait toujours chapeauter le staff. Saint-André ne cache pas qu’il a repris du plaisir à entraîner. Après une période de réadaptation, il est en passe de réussir son pari. Montpellier a décroché ce week-end son septième succès consécutif et jouera une place en Champions Cup, l’an prochain, lors de sa finale de Challenge face aux Tigers de Leicester, le 21 mai. À l’issue, il pourrait rester proche de la pelouse si, toutefois, il arrivait à convaincre son président de compléter le staff actuel. Un nouveau préparateur physique est attendu pour remplacer Laurent Arbo, en partance. Il semblerait que le Lyonnais Benjamin Del Moral soit en pôle pour le poste.

En tout cas, ce dernier a prévenu le Lou, cette semaine, qu’il mettrait fin à sa mission à la fin juin. Un entraîneur chargé des skills et du jeu au pied est aussi souhaité pour aider Jean-Baptiste Elissalde. Montpellier a contacté l’ancien arrière de Bordeaux, le Néo-Zélandais Bruce Reihana, actuellement en poste à Bristol et qui parle couramment le français. Un autre spécialiste du jeu d’avants serait attendu. Vu tous les récents contacts établis par Montpellier, il semble bien que la piste menant à Franck Azéma ne soit plus guère d’actualité.