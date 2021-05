Pour un club qui a subi les foudres de certains observateurs ces dernières semaines en raison des départs de Gaël Fickou ou encore de Pablo Matera pour des raisons essentiellement financières, le Stade français vient d’envoyer un message plutôt positif à ses supporters. Et pour cause. Comme annoncé dans les colonnes de Midi-Olympique, le centre international néo-zélandais, Ngani Laumape, (16 sélections avec les All Blacks), 28 ans, en provenance de la franchise des Hurricanes (1,71m – 103 kgs), sera bien parisien dès le mois de juillet prochain. Une recrue de classe mondiale.

Mais le club de la capitale a surtout renforcé sa première ligne. Le pilier gauche français, Clément Castets, 25 ans, en provenance de Toulouse (1,81m – 109 kgs) et le droitier sud-africain de Nevers, Nemo Roelofse (1,82m – 120 kg), 25 ans, seront des atouts majeurs la saison prochaine. Le premier, barré par Cyril Baille dans la ville rose, a fait le choix de s’exiler et de rebondir pour avoir plus de temps de jeu. A seulement 25 ans, il est un des tous meilleurs pilier gauche du Top 14. Quant à Roelofse, il est une valeur sûre de la Pro D2 depuis plusieurs saisons déjà.

Son arrivée permettra notamment au capitaine Paul Alo-Emile de pouvoir souffler de temps en temps, ce qui n’a pas été franchement possible cette saison. Pour rappel, le Stade français doit se passer depuis plusieurs semaines déjà de plusieurs piliers victime de blessures imposant de longues absences. C'est le cas notamment de Stéphane Clément, Quentin Béthune ou encore Sami Mavinga.

Par ailleurs, le Stade français a confirmé les arrivées de Romain Briatte (1,95m – 107 kg), capitaine du SU Agen jusque-là, et du trois-quarts centre ou ailier anglais, Harry Glover, 25 ans, venant de Carcassonne (1,91m – 97 kg). Ce dernier a disputé 148 matchs avec la sélection britannique de Rugby à 7 et disputera les Jeux Olympique à Tokyo avant de rejoindre Paris.