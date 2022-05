Le RC Toulonnais rendra un hommage aux 9 joueurs sur le départ, ce samedi à Mayol après la rencontre contre la Section paloise. Parmi eux, on relève le nom de Louis Carbonel en premier lieu. Symbole de la formation toulonnaise, fils d'une légende du club et élément majeur de l'équipe, le jeune champion du monde U20 quitte la rade pour rejoindre le Montpellier Hérault Rugby la saison prochaine. Et la pétition qu'avait lancée les supporters toulonnais n'y changera rien...

Par ailleurs, c'est la fin de l'aventure d'Anthony Belleau, qui avait marqué les esprits lors de la demi-finale du Top 14 2017 contre le Stade rochelais. A 21 ans à peine, il avait inscrit un drop à la dernière seconde. Eben Etzebeth, star planétaire, champion du monde avec les Springboks en 2019, quitte lui aussi le RCT. Son passage dans le Var, entre absences prolongées pour cause de blessures ou de sélection et prestations très sérieuses, restera mitigé.

Les joueurs sur le départ : Anthony Belleau (26 ans, Clermont), Louis Carbonel (23 ans, Montpellier), Théo Dachary (25 ans), Eben Etzebeth (30 ans, Sharks), Leone Nakarawa (34 ans), Julien Ory (25 ans), Mike Sosene-Feagai (29 ans, Agen), Lopeti Timani (31 ans, Cardiff), Petero Tuwai (26 ans).