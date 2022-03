Le directeur sportif du FCG, Fabien Gengenbacher, s'est exprimé sur la signature du joueur : "Atu est arrivé en prêt du Stade Français en cours de saison avec un statut de jeune joueur à fort potentiel. Il a effectivement des grosses qualités de vitesse et de puissance, il est polyvalent, capable d’évoluer aux postes de centre et d’ailier. Il s’est très vite intégré dans le groupe. Depuis son arrivée, il nous a prouvé qu’il était capable de jouer aux deux postes et de faire des vraies différences. C’est donc tout logiquement que nous lui avons proposé de continuer l’aventure avec nous. Atu se sent bien au FCG et nous sommes contents qu’il soit rouge et bleu pour les deux prochaines saisons."