Toulouse : Arthur Retière a donné son accord

L’ailier Arthur Retière (24 ans), en fin de contrat à La Rochelle, devrait renforcer le Stade toulousain la saison prochaine, comme révélé par RMC Sport. L’international (1 sélection), convoité par Bordeaux-Bègles et le Stade français, avait été approché il y a quelques mois par le champion de France et d’Europe mais la piste s’était un temps refroidie, d’autant que l’offre toulousaine était inférieure à d’autres. Retière a pourtant donné son accord pour rejoindre à Ernest-Wallon son petit frère Edgar et son ami Romain Ntamack. Il devrait s’engager trois ans. Actuellement victime d’une fracture de la cheville, Retière sera de retour dans trois mois.

Bourg-en-Bresse : Yoann Boulanger écarté, Fabrice Estebanez officialisé

Comme annoncé sur Rugbyrama.fr, les dirigeants de l’US bressane ont choisi, en milieu de semaine, d’écarter Yoann Boulanger du poste d'entraîneur principal pour le remplacer par un élément extérieur. Modifier le staff en cours de saison est une révolution pour le club burgien, habitué à la stabilité. Enfant du pays, Boulanger (39 ans) a porté le maillot violet pendant vingt-et-une saisons et entraînait l’équipe depuis douze ans, soit trente-trois années de présence au club.

Pour lui succéder, plusieurs noms ont été évoqués, mais c'est finalement celui de Fabrice Estebanez, actuel entraîneur de l’équipe de France des moins de 20 ans, qui est sorti du lot. Le club a officialisé sa nomination dans la journée de jeudi. Le reste du staff - Alexis Lalarme en charge des lignes arrière et Mariano Taverna des avants - n’est pas concerné par la décision des dirigeants, au moins pour le moment. L’USB reste sur un succès devant Grenoble (30-20) et occupe la première place de relégable, avec 20 points.

Montpellier : Bécognée engagé jusqu’en 2024

Le MHR poursuit sa vague de prolongations. Après Arthur Vincent et Paul Willemse, c’est le troisième ligne Alexandre Bécognée (25 ans) qui a étendu con contrat à Montpellier jusqu’en 2024. Cette saison, le troisième ligne, régulièrement appelé dans le groupe du XV de France, a disputé dix matchs de Top 14, dont neuf en tant que titulaire. Arrivé de Mont-de-Marsan en 2021, Bécognée est rapidement devenu l’un des hommes forts du pack héraultais. "C’est pour moi une fierté de prolonger l’aventure avec le MHR, a-t-il commenté. Je remercie la direction et le staff pour sa confiance et je continuerai de donner le maximum, sur le terrain comme en dehors, pour aider l’équipe à avancer."