Jugés encore trop « jeunes » dans le métier, ni Juan Martin Fernandez Lobbe ni Nicolas Fernandez Miranda, les deux adjoints de Ledesma, ne devraient être promus au poste de numéro 1.

Il se murmure que les dirigeants argentins cherchent un technicien très expérimenté, ayant l’habitude du très haut niveau, qu’ils iraient chercher en Europe. On sait que culturellement, la Fédération argentine place à la tête des Pumas des hommes qui en ont porté le maillot. Trois noms se dégagent alors : Felipe Contepomi, ancien ouvreur ou centre (87 sélections) en poste au Leinster, Mauricio Reggiardo, ex pilier aux 50 sélections, manager d’Aix-en-Provence en Pro D2 et Gonzalo Quesada, ancien ouvreur et manager du Stade français, capé à 38 reprises.

Selon nos informations, c’est ce dernier nommé qui aurait la faveur des pronostics à cette heure. Les dirigeants argentins sont séduits par la proximité entre l’ancien ouvreur et les joueurs du squad, qu’il connaît très bien pour les avoir côtoyés lors de son dernier passage au pays, entre 2018 et 2020, où il officiait d’abord comme adjoint auprès de la sélection puis comme manager des Jaguares. Seul problème, le technicien parisien est toujours sous contrat avec son club jusqu’en juin 2023 et la Fédération argentine ne serait pas disposée à racheter son contrat, malgré des moyens relativement conséquents pour accorder un salaire compétitif à son futur manager. Reste aussi à savoir si un retour au pays fait partie des plans des pressentis pour le poste…

Les dirigeants de la Fédération argentine ont jusqu’au mois de juin pour faire leur choix. Ils devraient organiser un voyage en Europe pour rencontrer les candidats.