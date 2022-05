Siya Kolisi va vraisemblablement terminer sa carrière chez les Sharks ! Le Sud-Africain de 30 ans a paraphé ce jeudi un nouveau contrat avec la franchise de Durban (Afrique du Sud) qui les associe pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2027.

Longtemps il a été question de voir le capitaine des Springboks, champions du monde en 2019 au Japon, jouer ailleurs, dans le championnat japonais ou en Europe. Mais l'ancien Stormer a choisi la stabilité en s'inscrivant sur la durée avec les Sharks.

Cette annonce fait suite à celles de la prolongation de Makazole Mapimpi et Lukhanyo Am, champions du monde eux aussi. L'ailier et le centre de l'Afrique du Sud sont liés aux Sharks jusqu'en 2025.