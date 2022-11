C'est l'histoire d'un transfert qui a beaucoup fait parler, qui a coûté très cher, qui a suscité des attentes monstres, mais qui a pour le moment fait flop. Cheslin Kolbe à Toulon, c'est une idylle qui n'a jamais vraiment commencée, et qui est sur le point de (déjà) se terminer. L'ailier champion du monde était à coup sûr une superstar, comme il s'en fait peu dans le rugby mondial, lors de son arrivée sur la rade. Mais après plus d'un an dans les rangs toulonnais, c'est un constat quelque peu décevant qu'on peut dresser de son parcours en rouge et noir. Surtout lorsqu'on sait que l'affaire pourrait très vite tourner court, puisque Kolbe est, selon nos informations, déjà sur le départ et pourrait rejoindre le Japon à la fin de la saison. Une clause inclue dans le contrat de l’ailier ouvrant la possibilité à un départ au 1er juillet 2023 lui offrierait cette possibilité.

Si rien n'est pour le moment officiel pour le Sud-Africain, de nouveau blessé après le match contre l'Italie le week-end dernier, Toulon doit tout de même réfléchir à une possibilité de remplacement en vue du prochain exercice. Malgré le joli réservoir au poste d'ailier (ou d'arrière), avec entre autres Wainiqolo, Dréan, Villière, Luc, Cordin, la possibilité de recruter dans le fond du terrain n'est pas à exclure. Surtout que si le RCT est débarrassé du (gros) salaire de Kolbe, certains joueurs de gros calibres pourraient être visés. Ainsi, il est possible d'imaginer un Damian Penaud intéresser le club de Bernard Lemaître. L'international français est en fin de contrat avec Clermont et sonde actuellement le marché, alors que des écuries comme Toulouse, le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles s'étaient renseignées.

La rumeur Jalibert de retour ?

Un nom ronflant mais comme précisé plus haut, Toulon a du monde au poste actuellement. Le recrutement et l'argent libéré par le départ de Kolbe pourrait alors servir à s'attacher les services d'un joueur à un autre poste. Le RCT a déjà comblé son vide au niveau des troisième ligne centre en recrutant Selevasio Tolofua, alors que Sergio Parisse est en fin de carrière, que Mathieu Bastareaud n'enchaîne plus les matchs comme il le faisait avant et que Facundo Isa est souvent pris par sa sélection argentine. Du coup, c'est la question de l'ouvreur revient incessamment sur la table. Malgré l'arrivée dans l'urgence de Biggar, Toulon a précisé que - pour le moment - le Gallois arrivait seulement "jusqu'à la fin de la saison". Dans un été où le marché des ouvreurs bat son plein, la rumeur autour d'un joueur comme Matthieu Jalibert, qui avait visité il y a quelques semaines les installations du RCT Campus, pourrait revoir le jour.

Mais ici, ce ne sont que des suppositions en cas d'un réel départ de Cheslin Kolbe. Pour vous, si Toulon devait miser sur un joueur, sur qui faudrait-il mettre le paquet ?