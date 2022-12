Les bonnes nouvelles ne finissent plus de tomber du côté de Lyon ! Alors que nous vous dévoilions les coulisses du choix de Baptiste Couilloud, qui restera au club la saison prochaine malgré le gros intérêt du Stade français à son égard, c'est désormais un autre cadre du club qui devrait voir son avenir en Rouge et Noir. Selon nos informations, le jeune ailier Ethan Dumortier a accepté une offre de prolongation de contrat de trois ans avec le LOU et s'inscrit dans la durée chez le dernier vainqueur de la Challenge Cup. Auteur d'un très gros début de saison, celui qui est formé à Bourgoin a déjà marqué six essais en neuf matchs depuis septembre.

Des performances remarquables et remarquées, puisqu'après un énorme match sur la pelouse de Montpellier, il avait été appelé par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations avec le groupe bleu. Sa prolongation, tout comme l'annonce du choix de Couilloud, sont donc deux très bonnes nouvelles pour le club de Yann Roubert. Malgré le départ de Josua Tuisova au Racing 92 la saison prochaine, Lyon affirme ses ambitions de rester parmi les meilleures écuries du Top 14 en prolongeant ses cadres et ses jeunes talentueux. En plus, le LOU a déjà obtenu la signature du demi de mêlée du Stade toulousain Martin Page-Relo (23 ans) pour la saison prochaine, alors que comme annoncé par Midi Olympique ce lundi, Guillaume Marchand a décidé de rester au club.

Enfin, le prometteur flanker de Colomiers Pierre-Samuel Pacheco (22 ans) a aussi été enrôlé pour les deux prochaines années. Sur ce dernier dossier, les Lyonnais ont réussi à attirer un joueur de talent malgré la concurrence de clubs comme Toulouse, Pau et Toulon. Signe que le LOU est attractif, mais surtout ambitieux.