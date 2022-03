"C'est une décision dure à prendre parce que j'ai grandi dans ce club. Je me dis que le métier que j'ai connu pendant 18 ans va s'arrêter et tourner la page n'est pas évident. Il y a de l'appréhension. Mais je pense que c'est le bon moment, il ne faut pas faire la saison de trop, soumettre trop longtemps son corps à rude épreuve. C'est le bon timing", a expliqué Ouedraogo lors de la conférence de presse. En près de 20 ans au club, il aura connu deux finales de Top 14, sans pour autant être sacré, mais aussi deux Boucliers Européens.

Avec le XV de France, il aura aussi tout connu, que ce soit le Grand Chelem en 2010 (le dernier en date), la Coupe du Monde 2011 (perdue en finale), mais aussi les années plus difficiles pour les Bleus. À 35 ans désormais, il explique que le club lui a proposé de rester dans le projet pour sa reconversion : "Le club est venu me proposer un projet de reconversion, pas sur le sportif, plus dans le relationnel, ce qui me plaît plus. J'avais envie de continuer à prendre part à la vie du club. Mais la suite, j'y ai réfléchi depuis 2018, j'ai préparé ma reconversion, j'ai suivi un bilan de compétence, j'ai repris mes études, j'ai essayé de monter un projet qui devrait voir le jour prochainement."