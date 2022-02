Ce n'est donc pas après onze saisons que l'histoire d'amour entre le Racing 92 et Juan Imhoff va prendre fin ! Arrivé en 2011 chez les Ciel et Blanc, l'international argentin a inscrit pas moins de 98 essais sous la tunique francilienne. Avec cette prolongation, "Coquito" devrait pouvoir dépasser la barre symbolique des cent essais marqués dans un seul et même club.

Cette saison, Juan Imhoff a déjà disputé quatorze rencontres, dont douze en Top 14. Il a franchi la ligne à six reprises.