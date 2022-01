Suivi par le Racing 92 et donc le Stade toulousain, Ange Capuozzo a éclaté au yeux du grand public la saison dernière, en finissant meilleur marqueur de Pro D2 (10 essais). Avec ses jambes de feu, il a donc rencontré les dirigeants du Stade toulousain, selon les informations du Sport Dauphinois, qu'il a lui-même confirmé. "J’ai effectivement rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix, nous avons évidemment discuté de rugby et de l’opportunité pour moi de jouer au plus haut niveau. Mais aujourd’hui rien n’est signé".

S'il est particulièrement courtisé, Capuozzo joue franc-jeu avec son club et confie être toujours en discussion avec Grenoble, qui vise une éventuelle prolongation. "Nous avons eu des discussions très franches avec le FCG, dès les premiers contacts avec Toulouse. C’est très sain. Quoi qu’il arrive, je ferai tout pour terminer la saison de la plus belle des façons avec Grenoble, mon club formateur !" Actuellement blessé, l'arrière feu follet reste donc au centre de l'attention et n'a pas fini de faire parler de lui.