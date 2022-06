La déclaration de Philippe Saint-André, entraîneur principal du MHR : "Nous sommes très heureux de prolonger l'aventure avec Alexandre. Après avoir reconduit Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam, nous avions à coeur de continuer dans la stabilité. Alex est un élément très important dans notre projet et après cette première saison, il a énormément progressé et prend de plus en plus de place dans le staff. Nous sommes très heureux de continuer l'aventure avec Alexandre, qui deviendra entraîneur adjoint dès la saison prochaine."