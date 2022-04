Nous avions communiqué la semaine dernière la rumeur Alapati Leiua à Vannes, c'est maintenant officiel. Ce matin, le club breton a annoncé la signature de l'international samoan pour deux saisons. Le vainqueur de la Challenge Cup en 2020 présente un profil multifonction. Il peut aussi bien être aligné à l'aile ou centre en fonction des besoins. Avec cette arrivée supplémentaire, le RC Vannes continue son gros recrutement afin de se rapprocher des places synonymes de barrages en Pro D2. Le club est actuellement douzième et reste sur une série de six défaites de rang. Au sujet de son transfert, Alapati Leiua déclare :"Je suis impatient de débuter ce nouveau challenge. Vannes est un club ambitieux avec une vision et des grands objectifs. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires, tous les membres du club et contribuer à nos prochains succès."