Selon nos informations, après l’épisode Bernard Goutta, fortement pressenti mais finalement pas libéré par son club actuel, l’ASMCA ; c’est la piste du duo Richard Dourthe - Benjamin Bagate qui avait pris corps. Vendredi en journée, Jean-François Fonteneau n’était pas loin d’entériner ce choix et de signer le duo. Sauf que, depuis, les joueurs agenais ont remporté leur match du week-end face à Aurillac et que, fortes de ce premier succès, les voix de certains cadres se seraient élevées pour demander au président agenais de maintenir les hommes en place, à savoir Sylvain Mirande et David Ortiz. Le feuilleton de l’automne continue…

Pour rappel, les Agenais, qui ont glané leur premier succès après une série désastreuse de 34 matchs sans victoire, sont toujours englués à la dernière place de Pro D2, avec huit points en huit journées. Régis Sonnes avait été débarqué après la défaite contre Vannes et Christophe Daylaud avait lui décidé de démissionner.