Petit à petit, l’effectif agenais prend forme pour la prochaine saison. Si de nombreux départs ont été annoncés (Ryan, Falatéa, Duprat, Vanaï, Salmon, Kerdikoshvili, Maravat, Gérondeau, Pearce, Hocquet, Graou, Gailleton), Bernard Goutta a déjà bouclé quelques arrivées. Antoine Erbani et Malik Hamadache se sont donc engagés jusqu’en 2024. Il en est de même pour Baptiste Lafond, le centre de Rouen, qui, comme révélé par Quidam l’Hebdo, s’est engagé pour deux saisons. Ce n’est pas tout puisqu’au centre, Théo Belan est tout proche de signer avec le SUA comme nous l’ont confirmé plusieurs sources proches du dossier.

Plus récemment, à la suite du départ de Rayne Barka, non-conservé à Agen, le SUA aurait enregistré l’arrivée d’un joueur expérimenté. En effet, selon nos informations, le talonneur samoan, Michelangelo Sosene-Feagai (29 ans) aurait donné son accord au club. Alors qu’il a participé à 20 matchs sous le maillot toulonnais cette saison (dont 4 en tant que titulaire), l’international américain (4 sélections) devrait poser ses valises l’an prochain en Lot-et-Garonne. Et ainsi retrouver un ancien toulonnais, arrivé il y a quelques mois, Sonatane Takulua.

Trois nouveaux départs

Désormais, le SUA est à la recherche d’un pilier gauche, d’un ou deux joueurs en deuxième ligne et peut-être d’un ailier. Même si ce dernier poste n’est plus une priorité.

En revanche, trois jeunes éléments ne devraient plus porter la tunique bleue et blanche. Alexandre Odinga et Théo Louvet, deux jeunes prometteurs, s’en iront. Le premier estimant qu’il manque de temps de jeu ; le second n'est pas conservé. Enfin, Tyren Kroos, le centre néerlandais, ne semble pas faire partie des plans du duo Goutta-Edmonds. En témoignent les arrivées de deux centres.

Par Mathieu Vich