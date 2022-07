Il frise la quarantaine, et pourtant, Ole Avei ne compte pas mettre immédiatement un terme à sa carrière professionnelle. Comme l'a annoncé son club mercredi 30 juin, le talonneur (1,81m, 115kg) âgé de 39 ans poursuit une saison supplémentaire à Soyaux-Angoulême, promu en Pro D2 à l'issue de la saison 2021-2022. Le samoan a disputé de nombreuses rencontres en Top 14 et en Coupe d'Europe avant son arrivée en Charente en 2019, avec huit saisons à l'Union Bordeaux-Bègles entre 2010 et 2018, et deux saisons du côté du Racing 92 entre 2017 et 2019. Ole Avei compte également 24 sélections avec l'équipe des Samoa.