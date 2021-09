Sonnes condamné à Agen, Lauga écarté à Aix

La défaite agenaise à Mont-de-Marsan, marquante par son ampleur (43-8), devrait condamner le manager Régis Sonnes dans les heures à venir, voire de ses adjoints David Ortiz et Sylvain Mirande, comme révélé sur rugbyrama.fr samedi soir. Les dirigeants ont un peu de temps pour trancher, avant la venue de Narbonne à Armandie le 8 octobre, et un conseil d’administration est déjà prévu mercredi. Le staff, pourtant pléthorique (18 personnes), va être modifié. Le SUALG a enchaîné un cinquième revers cette saison, le 32e d’affilée en championnat et le 25e sous les ordres de Sonnes, avec qui la greffe n’a jamais pris.

Agen : Deylaud favori ?

Si le président Jean-François Fonteneau - qui doit rencontrer les joueurs cadres en ce début de semaine - avait soutenu son manager la semaine passée, la préparation du déplacement landais avait encore été chahutée avec des soucis de discipline d’un joueur qui, selon nos informations, a été mis à pied. Qui pour remplacer les techniciens en place ? Les noms de Grégory Patat, Richard Dourthe, Vincent Etcheto et Xavier Garbajosa circulent depuis des semaines à Armandie, où un retour de Christophe Laussucq, prédécesseur de Sonnes, a même été évoqué. Ces dernières heures, revenait avec insistance celui de Christophe Deylaud qui connaît bien la maison pour y avoir été en poste deux fois avec Christian Lanta. Il est libre depuis la fin de sa mission à Blagnac. Des décisions devraient être rapidement annoncées.

Aix : Ledevedec promu ?

Ce n’est pas le seul banc de ProD2 à être chamboulé. Selon nos informations, une réorganisation va être actée à Provence Rugby en début de semaine, après le revers à domicile contre Rouen. L’entraîneur des avants Romain Lauga pourrait être écarté. Une solution interne pourrait être envisagée avec Julien Ledevedec, qui a mis un terme à sa carrière de joueur cet été pour prendre un poste auprès des jeunes. Il serait promu pour s’occuper de la touche chez les professionnels. Le manager Mauricio Reggiardo se rapprocherait du terrain et se chargerait notamment de la mêlée. Le club va continuer à sonder le marché et ne s’interdit pas de s’offrir un nouveau spécialiste des avants si une opportunité se présente.

Wardi - Fichten, destins croisés ?

Comme évoqué par nos confrères de L’équipe, le pilier gauche du Stade rochelais Reda Wardi (26 ans) est visé par Montpellier. En fin de contrat en juin, l’ancien Biterrois - qui est devenu le premier choix à son poste chez les Maritimes - devrait en effet rejoindre les rangs du MHR et donc une région où il a grandi. Si La Rochelle va se renforcer à droite de la mêlée avec la signature acquise du Racingman George-Henri Colombe, le vice-champion de France et d’Europe va donc aussi devoir recruter du côté gauche. Selon nos informations, les dirigeants étudieraient de près le CV d’un… Montpelliérain, à savoir Grégory Fichten (31 ans, en photo). Alors qu’il arrive aussi au terme de son engagement, il a été titularisé à trois reprises lors des quatre premières journées.

La Rochelle ou Toulon : Lespiaucq va devoir trancher

Selon toute vraisemblance, et malgré une proposition de prolongation de contrat de son club, Quentin Lespiaucq-Brettes (26 ans) ne devrait plus porter les couleurs de la Section paloise la saison prochaine.Le talonneur devrait se lancer un nouveau défi.Deux clubs sont pressentis pour l’accueillir : le Stade rochelais et Toulon. Les deux clubs sont sensibles à son profil.Sur le marché des talonneurs, Teddy Baubigny (22 ans, 1 sélection) est dans le viseur de Lyon, et son partenaire au Racing 92 Kévin Le Guen (30 ans) est sur les tablettes de Pau. Mais sur ces deux dossiers, le club francilien n’a pas dit son dernier mot.

Hervé verrouillé jusqu’en 2024

Pièce centrale du projet briviste, le demi d’ouverture Enzo Hervé (22 ans) a décidé de poursuivre l’aventure avec son club sur le long terme. Quelques semaines après son manager Jeremy Davidson, il a, à son tour, prolongé son contrat jusqu’en 2024. Le CABCL se prémunit ainsi d’une éventuelle offensive adverse sur ce joueur clé. « Je me sens épanoui au milieu de mes coéquipiers et sur cette pelouse du Stadium », a lancé le jeune prodige. « Enzo est rapidement devenu un des meilleurs ouvreurs de France par le travail qu’il a accompli au quotidien », s’est félicité Jeremy Davidson.

Faleafa confirmé, Coly courtisé

Mont-de-Marsan a officialisé le recrutement de Mike Faleafa (29 ans).Le numéro 8 international tongien, sans club depuis son départ de Perpignan, s’est engagé pour deux ans avec le club landais.Avec soixante-sept matchs de Pro D2 et sept sélections à son compteur, il s’agit d’un renfort de poids pour l’actuel leader de deuxième division.Par ailleurs, le club landais voit un de ses plus grands espoirs être ciblés sur le marché : Léo Coly (22 ans), auteur de 77 points en quatre journées de ProD2, suscite de l’intérêt dans l’élite. L’an passé, son nom avait circulé du côté de Pau.Désormais, il revient à Montpellier.Son recrutement sera conditionné au paiement d’une indemnité libératrice. L’ancien international jeune est en effet engagé jusqu’en juin 2025 avec le Stade montois.

Angleterre : McGeechan vote Gatland

Interrogé par nos confrères de Rugbypass, Sir Ian McGeechan - l’ancien entraîneur mythique des Lions britanniques et irlandais - a confié qu’il verrait bien le Néo-Zélandais Warren Gatland succéder à Eddie Jones à la tête de l’équipe d’Angleterre, lui qui a annoncé son départ après le Mondial 2023. Deux autres noms reviennent avec insistance : les directeurs du rugby des Saracens et d’Exeter, Mark McCall et Rob Baxter.

Pau : Tagitagivalu et Debaes ont prolongé

La Section paloise a annoncé la prolongation de Lekima Tagitagivalu (25 ans) et Thibault Debaes (19 ans). Le troisième ligne fidjien sera Palois jusqu’en 2025, tandis que le jeune demi d’ouverture poursuit l’aventure dans le Béarn pour deux saisons supplémentaires, soit 2024. Avec le départ d’Antoine Hastoy, Pau assure l’avenir au poste de demi d’ouverture.

Castres : Barlot et Vanverberghe fidèles

Le Castres olympique a annoncé la prolongation du talonneur international Gaëtan Barlot (24 ans) et du deuxième ligne Florent Vanverberghe (21 ans) jusqu’en juin 2025. Ce dernier faisait partie des joueurs retenus pour la tournée de l’équipe de France l’été dernier mais il avait été privé d’une première cape en raison d’une blessure.

Afrique du Sud : Pienaar en prêt aux Sharks

Joueur des Cheetahs, Ruan Pienaar (37 ans, 88 sélections) va porter pour quelques semaines les couleurs des Sharks. Le demi de mêlée, passé par Montpellier, a été prêté temporairement à la franchise de Durban afin de disputer les premières journées du United Rugby Championship. L’ex-Bok était du déplacement des Sharks à Limerick samedi soir.

Fidji : Mick Byrne manager des Fijian Drua

Les Fijian Drua ont nommé leur manager pour leur première saison en Pacific Super Rugby : il s’agira de Mick Byrne (62 ans). Le technicien australien, passé par les staffs des All Blacks, de l’Australie, du Japon ou encore des Auckland Blues, s’est engagé pour deux ans avec la province qui sera dans un premier temps basée en Australie.

Japon : Glenn Delaney aux Mitsubishi Dynaboars

Quatre mois après avoir quitté son poste d’entraîneur en chef des Scarlets, le Néo-Zélandais Glenn Delaney va rebondir au Japon. Le technicien de 47 ans - actuellement placé en quarantaine à Tokyo - va devenir coach de la défense des Mitsubishi Dynaboars, selon nos confrères de The Rugby Paper. à noter qu’il avait passé trois saisons au Japon en tant que joueur.