Le Racing 92 pourrait une nouvelle fois frapper fort sur le marché des transferts. Après être tombé d'accord avec Tristan Tedder, l'ouvreur néo-zélandais de Perpignan, pour un contrat de deux ans, le club francilien est en passe de réaliser un gros coup. Les contacts, qui ont débuté en marge de la cérémonie des Oscars du Midol organisée le 24 octobre dernier, sont désormais très avancés, à tel point que Siya Kolisi aurait donné son accord pour rejoindre les Hauts-de-Seine. Si la venue de la superstar sud-africaine serait évidemment un énorme coup médiatique, elle permettrait également au Racing 92 de combler le départ de Wenceslas Lauret, qui quittera les rangs des Ciel et Blanc en fin de saison.

Séduit par les installations des Franciliens, le flanker des Boks avait confié l'année dernière être impressionné par La Défense-Arena, à l'occasion d'un match entre le Racing 92 et Montpellier : "Je n'avais jamais vu un truc pareil... C'est juste incroyable... À l'Arena, le rugby est au centre du show mais il y a autour un millier de choses : un concert, des jeux de lumière... Tu peux ramener ici ta femme et tes enfants, ils vont adorer !" Des propos qui en disent long sur les velléités de Siya Kolisi qui, en s'engageant avec le Racing 92, rejoindrait deux de ses compatriotes, Warrick Gelant et Trevor Nyakane, respectivement arrière et pilier droit de la sélection sud-africaine.