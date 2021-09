Agen : Deylaud favori ?

Si le président Jean-François Fonteneau - qui doit rencontrer les joueurs cadres en ce début de semaine - avait soutenu son manager la semaine passée, la préparation du déplacement landais avait encore été chahutée avec des soucis de discipline d’un joueur qui, selon nos informations, a été mis à pied. Qui pour remplacer les techniciens en place ? Les noms de Grégory Patat, Richard Dourthe, Vincent Etcheto et Xavier Garbajosa circulent depuis des semaines à Armandie, où un retour de Christophe Laussucq, prédécesseur de Sonnes, a même été évoqué. Ces dernières heures, revenait avec insistance celui de Christophe Deylaud qui connaît bien la maison pour y avoir été en poste deux fois avec Christian Lanta. Il est libre depuis la fin de sa mission à Blagnac. Des décisions devraient être rapidement annoncées.

Wardi - Fichten, destins croisés ?

Comme évoqué par nos confrères de L’équipe, le pilier gauche du Stade rochelais Reda Wardi (26 ans) est visé par Montpellier. En fin de contrat en juin, l’ancien Biterrois - qui est devenu le premier choix à son poste chez les Maritimes - devrait en effet rejoindre les rangs du MHR et donc une région où il a grandi. Si La Rochelle va se renforcer à droite de la mêlée avec la signature acquise du Racingman George-Henri Colombe, le vice-champion de France et d’Europe va donc aussi devoir recruter du côté gauche. Selon nos informations, les dirigeants étudieraient de près le CV d’un… Montpelliérain, à savoir Grégory Fichten (31 ans, en photo). Alors qu’il arrive aussi au terme de son engagement, il a été titularisé à trois reprises lors des quatre premières journées.

La Rochelle ou Toulon : Lespiaucq va devoir trancher

Selon toute vraisemblance, et malgré une proposition de prolongation de contrat de son club, Quentin Lespiaucq-Brettes (26 ans) ne devrait plus porter les couleurs de la Section paloise la saison prochaine.Le talonneur devrait se lancer un nouveau défi.Deux clubs sont pressentis pour l’accueillir : le Stade rochelais et Toulon. Les deux clubs sont sensibles à son profil.Sur le marché des talonneurs, Teddy Baubigny (22 ans, 1 sélection) est dans le viseur de Lyon, et son partenaire au Racing 92 Kévin Le Guen (30 ans) est sur les tablettes de Pau. Mais sur ces deux dossiers, le club francilien n’a pas dit son dernier mot.

Hervé verrouillé jusqu’en 2024

Pièce centrale du projet briviste, le demi d’ouverture Enzo Hervé (22 ans) a décidé de poursuivre l’aventure avec son club sur le long terme. Quelques semaines après son manager Jeremy Davidson, il a, à son tour, prolongé son contrat jusqu’en 2024. Le CABCL se prémunit ainsi d’une éventuelle offensive adverse sur ce joueur clé. « Je me sens épanoui au milieu de mes coéquipiers et sur cette pelouse du Stadium », a lancé le jeune prodige. « Enzo est rapidement devenu un des meilleurs ouvreurs de France par le travail qu’il a accompli au quotidien », s’est félicité Jeremy Davidson.