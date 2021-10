ASM : Camille Lopez en partance pour Biarritz

Camille Lopez (32 ans, 28 sélections) devrait se rapprocher de ses Pyrenées-Atlantiques la saison prochaine. L’ouvreur international est en contacts très avancés avec Biarritz, comme indiqué par RMC. Reste une embûche à sa venue du côté de Aguilera : sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Clermont, l’ancien joueur de l’Usap et de Bordeaux-Bègles devra obtenir sa libération de la part de son président Jean-Michel Guillon. L’intéressé en a fait la demande et attend le retour du décideur.

Albi : un Argentin dans le pack du SCA

Albi a, selon nos informations, enregistré un renfort de poids : le deuxième ligne argentin Federico Gutierrez (29 ans, 2,01 m, 109 kg) va rejoindre l’effectif du club tarnais. Joueur des Jaguares, Gutierrez avait porté à quatre reprises les couleurs de la sélection, lors de compétitions mineures.

Biarritz : Soury en joker au talonnage

Le talonneur du RCT Bastien Soury (26 ans) va poursuivre la saison sous les couleurs du Biarritz olympique. Aligné à une seule reprise en ce début de saison par Patrice Collazo, le Varois devrait rejoindre Aguilera en tant que joker médical du talonneur Lucas Peyresblanques, gravement blessé à un genou il y a deux semaines et absent plusieurs mois.

Leinster : Trois internationaux courtisés

D’après The Independant, le Leinster doit faire face à de multiples offensives sur le marché des transferts : trois de ses internationaux en fin de contrat auraient reçu des offres venant d’Angleterre et de France. Il s’agit du troisième ligne Rhys Ruddock (30 ans, 27 sélections), de l’ouvreur Ross Byrne (26 ans, 13 sélections) et du pilier Andrew Porter (25 ans, 26 sélections). La franchise de Dublin et l’IRFU espèrent les convaincre de poursuivre l’aventure au pays à deux ans de la prochaine Coupe du monde.