Décidément, l’actualité reste chaude du côté de l’Union Bordeaux-Bègles. Quelques jours après les révélations des tensions existantes entre le président Laurent Marti et son manager Christophe Urios, ainsi que les contacts avec Yannick Bru et Thibault Giroud en vue de la saison prochaine, le club girondin est également en train d’avancer sur les renforts recherchés depuis de longues semaines pour l’exercice en cours. En effet, le groupe a connu une véritable hécatombe en troisième ligne depuis cet été, d’autant plus préjudiciable que Cameron Woki et Alexandre Roumat ont quitté l’UBB à la fin de la saison dernière.

Guido Petti, Antoine Miquel, Pierre Bochaton, Baptiste Vergnes-Taillefer et Jean-Baptiste Lachaise ont tous rejoint, tout à tour, l’infirmerie. L’international italien Renato Giammarioli (27 ans ; 14 sélections), qui s’est retrouvé sans club après la liquidation judiciaire de Worcester, s’est engagé début octobre mais il est arrivé à Bordeaux à court de compétition.

Selon nos informations, l’UBB va enregistrer une autre arrivée dans le même secteur puisque tout est désormais réglé avec le troisième ligne anglais Tom Willis (23 ans), qui se trouvait à Bordeaux ce dimanche pour signer son contrat jusqu’à la fin de saison. Capable de jouer numéro 8 ou flanker, l’intéressé n’a connu que les Wasps dans sa carrière professionnelle avec qui il a cumulé cinquante-trois matchs de Premiership. Comme ses anciens partenaires, il a aussi été placé sur le marché depuis la liquidation judiciaire du club anglais. Il devrait donc débuter l’entraînement dans les prochains jours.

Jack Willis à Toulouse début décembre

Par ailleurs, et comme révélé dans ces colonnes, il ne sera pas le seul Willis à débarquer en Top 14 puisque son frère Jack (25 ans) – qui évoluait aussi aux Wasps – va de son côté terminer l’exercice avec le Stade toulousain. L’accord entre les deux parties serait désormais trouvé et l’international anglais (6 sélections), actuellement retenu dans le squad élargi du XV de la Rose pour la tournée d’automne, devrait arriver à Ernest-Wallon début décembre. Il aura entre autres la charge de compenser l’absence de l’international français François Cros, opéré d’un genou en septembre, et qui ne devrait pas retrouver la compétition avant 2023.

Enfin, et comme ceci a été révélé sur Rugbyrama.fr lundi dernier, l’ancien demi de mêlée des Wasps Dan Robson (30 ans), va également découvrir le championnat de France et s’engager à Pau. Selon nos informations, le club béarnais devrait officialiser en ce début de semaine la signature de l’international anglais (16 sélections), aussi jusqu’au terme de la saison en cours.on et il n’a pour l’heure pas eu l’impact espéré.