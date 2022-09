Bordeaux-Bègles : Tameifuna est courtisé

Revenu à Bordeaux la semaine dernière, le pilier droit de l’UBB Ben Tameifuna (31 ans) devrait postuler pour la réception de Castres lors du week-end à venir. Une bonne nouvelle pour le club girondin tant l’international tonguien (19 sélections) est un élément important du pack de Christophe Urios. Et de quoi sera fait l’avenir de l’intéressé après cette saison 2022-2023 ? Selon nos informations, l’ancien joueur du Racing 92 – avec qui il a été sacré champion de France en 2016 – serait surveillé de près par plusieurs formations de Top 14. Toulon serait notamment intéressé par son profil.Il faut dire que Tameifuna s’est imposé comme l’un des meilleurs piliers droits du championnat depuis des années et que le marché sur son poste risque d’être animé dans les prochains mois.

Stade français : Azagoh jusqu’en 2026

Le deuxième ligne international du Stade français Pierre-Henri Azagoh (24 ans) a prolongé en fin de semaine dernière son contrat le liant au club de la capitale.Ainsi, l’intéressé est désormais engagé avec l’écurie parisienne jusqu’en 2026. Arrivé en provenance du RC Massy Essonne en 2019, le joueur originaire de Nîmes a depuis disputé trente-sept matchs avec le maillot rose et bleu en Top 14. Sacré champion du monde avec les moins de 20 ans français en 2018, Azago compte pour l’instant une seule sélection avec le XV de France. Le deuxième ligne avait en effet participé à un test-match avec les Bleus en Australie (victoire 26-28) le 13 juillet 2021.

La Rochelle : Pour Hatherell, ça négocie encore

Pisté aussi par Perpignan, le troisième ligne Kyle Hatherell (27 ans) est en contacts très avancés avec La Rochelle, qui cherche à se renforcer à ce poste en raison notamment de l’indisponibilité de Mathias Haddad (genou).Comme l’a confirmé le directeur du rugby de Worcester Steve Diamond, Hatherell est le seul joueur à avoir officiellement demandé à quitter le club : "Il veut partir mais n’a encore rien signé avec La Rochelle." Le manager maritime Ronan O-Gara s’est aussi voulu prudent sur ce dossier : "On est en discussion, mais c’est compliqué. La situation n’est pas facile pour les joueurs et leur club. Il y a plusieurs pistes et il en fait partie."