Arrivés tous les deux en début de saison, de Grenoble et de Bourg-en-Bresse, les deux jeunes ont brillé différemment. L'arrière a disputé huit matchs et inscrit quatre essais cette saison, en profitant des blessures de Romain Buros et Nans Ducuing. Il a notamment marqué un triplé en Champions Cup face aux Scarlets.

Bochaton, troisième ligne plaqueur-gratteur, a quant à lui joué onze matchs, dont huit en tant que titulaire. Ses qualités dans le combat se sont fait largement remarquer.