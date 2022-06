Le Racing 92 a annoncé ce jeudi les prolongations de quatre joueurs de son équipe espoirs, à savoir Maxime Baudonne, Thomas Moukoro, Abel da Cunha et Paul Leraitre. Le premier nommé est un troisième ligne qui a été présent sur quatre feuilles de match cette saison, alors que Moukoro a disputé quatre rencontres chez les Bleuets, qu'Abel da Cunha a participé à des stages avec cette même équipe de France U20, et que Paul Leraitre a disputé un match entier face à Lyon.

On peut leur souhaiter une trajectoire à la Max Spring, qui a prolongé en février et a été titularisé à dix reprises au cours de la saison. Il a même marqué un essai qui est toujours en lice pour être élu "plus bel essai de la compétition" en Champions Cup.