Skelton prolonge à La Rochelle, Dubois en renfort avec Bru à Bayonne... les coulisses du mercato

Skelton prolonge jusqu’en 2025

Le Stade Rochelais n’a pas seulement préparé sa première finale de Top 14 cette semaine. Le club maritime a aussi finalisé les prolongations de contrat de trois joueurs cadres. En effet, le deuxième ligne australien Will Skelton (29 ans, 18 sélections) est maintenant lié jusqu’en juin 2025. Arrivé l’été dernier à La Rochelle, l’ancien joueur des Saracens est devenu la pièce maîtresse du paquet d’avants rochelais. C’est aussi le cas de l’ailier ou arrière sud-africain Dillyn Leyds (28 ans) qui s’est engagé jusqu’en juin 2024 après une première saison convaincante où il a pour l’instant inscrit neuf essais en 25 rencontres (24 titularisations). Enfin, son compatriote Raymond Rhule (28 ans), qui était arrivé de Grenoble l’été dernier, fera partie de l’effectif rochelais jusqu’en juin 2023. Il a participé à 25 matchs cette saison (six essais).

Bayonne : Dubois attendu aux côtés de Bru

Afin de rebondir après l’échec de la relégation en Pro D2, l’Aviron bayonnais devrait apporter du sang neuf dans son encadrement. Comme indiqué par Sud Ouest, l’ancien entraineur adjoint du XV de France, Jeff Dubois, est pressenti pour intégrer le staff bayonnais dès le mois de juillet. L’ancien entraîneur de Montauban pourrait devenir le nouvel entraineur de l’attaque, en remplacement de Rémy Ladauge. Yannick Bru et Jeff Dubois avaient collaboré au sein du XV de France entre 2015 et 2017.

Perpignan : quatre recrues officialisées

L’USAP a confirmé l’arrivée de quatre nouveaux joueurs pour la saison à venir : le talonneur Mike Tadjer (33 ans) débarque en provenance de Montauban pour une saison (plus une en option) ; à la charnière, l’ouvreur toulousain Tristan Tedder (25 ans) et le demi de mêlée argentin Martin Landajo (33 ans, 84 sélections) ont signé un contrat de deux ans ; enfin, le pilier gauche du Stade français Sami Mavinga (28 ans) s’est lui aussi engagé jusqu’en juin 2023. Du côté des départs, le troisième ligne tongien Michael Faleafa (29 ans, 7 sélections) n’est pas conservé et le pilier Kévin Tougne (24 ans) rebondit à Cognac-Saint-Jean-d’Angély.

Agen : C’est signé pour Idjellidaine et Bonnet

Le SUALG a officialisé l’arrivée de deux espoirs amenés à porter les couleurs de son équipe fanion la saison prochaine : le demi de mêlée toulousain Théo Idjellidaine (20 ans), prêté par le Stade, et le troisième ligne Matthieu Bonnet (20 ans), qui portait jusque-là les couleurs de Blagnac en Nationale et qui s’engage pour deux ans.

Ospreys : Cuthbert à la relance

Le Gallois Alex Cuthbert (31 ans, 47 sélections) revient dans la principauté. Après trois ans à Exeter, l’ailier international, qui avait participé à la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2013, a conclu un contrat d’un an avec les Ospreys.