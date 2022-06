Et un Rebbadj de plus dans l'effectif du RC Toulon ! Le jeune de 22 ans a signé, aujourd’hui, son premier contrat professionnel. Cette signature intervient après une saison où il a notamment joué en In Extenso Super Sevens, en HSBC World Rugby Super Sevens et trois rencontres avec les Toulonnais. Le joueur d’1m90 pour 100 kg présente un profil polyvalent et peut aussi bien être aligné à l’aile qu’au centre.

"Rayan est un joueur qui dispose de grandes qualités athlétiques et rugbystiques. Il a profité de son expérience à haut niveau à 7 pour prendre confiance et se révéler pleinement. De part sa polyvalence, il aura l’occasion de faire valoir ses atouts et de tirer son épingle du jeu dans l’équipe professionnelle du RCT", déclarait Laurent Emmanuelli, directeur sportif du RCT dans un communiqué du club.