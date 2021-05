Nicolas Sanchez intéresse le MHR, Jesse Mogg vers la sortie à Pau...Les coulisses du Mercato !

Stade français : Segonds prolonge, Sanchez visé par le MHR ?

En septembre dernier, nous vous révélions l’accord entre le Stade français et son ouvreur Joris Segonds (24 ans) pour prolonger le contrat du joueur de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024. La signature est effective. L’avenir de son concurrent Nicolas Sanchez va-t-il s’inscrire loin de la capitale ? Engagé jusqu’en 2022, l’international argentin (83 sélections) pourrait être libéré par les dirigeants parisiens. D’autant que, selon les informations de Rugby Transferts, le Puma serait surveillé par Montpellier, désireux de se renforcer au poste de numéro 10. Alors que le Rochelais Ihaia West va prolonger, le MHR garde aussi un œil attentif sur Antoine Hastoy en cas de relégation de Pau, comme indiqué par nos soins vendredi.

Pau : Jesse Mogg devrait partir

L’Australien Jesse Mogg, arrivé il y a deux ans à Pau, ne devrait pas prolonger son séjour dans le Béarn. Handicapé par une blessure chronique à la jambe, il n’entrerait pas dans les plans du futur manager Sébastien Piqueronies. Les deux parties avaient commencé au début de l’année civile à discuter d’une possible prolongation de contrat, mais ces dernières semaines les dirigeants de la Section n’ont pas donné suite. À 31 ans, Mogg pourrait faire un retour dans son pays, et évoluer de nouveau dans le Super Rugby. La franchise des Brumbies l’attend en tout cas les bras ouverts.

Toulon : Douglas arrivé, Du Plessis s’en va

Vendredi, le RCT a annoncé son renfort tant attendu en deuxième ligne : pour faire face à plusieurs blessures dans ce secteur dont Eben Etzebeth ou Brian Alainu’uese, le club a fait appel à un joker médical, en la personne de Levi Douglas (25 ans). L’Anglais, qui a longtemps joué à Bath, évoluait aux Wasps, avec qui il a disputé onze matchs cette saison. Par ailleurs, Toulon a également annoncé le départ de son jeune trois-quarts polyvalent, Frederick Du Plessis (20 ans). Le Sud-Africain a décidé de rentrer au pays pour raisons personnelles. Après avoir disputé le Supersevens l’an passé, il a pris part à quatre matchs de Top 14 cette saison.

Connacht : Senekal nommé entraîneur des avants

Après des expériences à Bayonne, Grenoble et au Stade français, le Sud-Africain Dewald Senekal a été nommé entraîneur des avants de la province irlandaise du Connacht. Le technicien de 40 ans prendra ses fonctions lors de la prochaine intersaison. Dewald Senekal s’est exprimé sur son arrivée au Connacht : « J’ai joué contre le Connacht au Sportsground lors de mon passage à Bayonne et j’ai été tout de suite frappé par ses supporters passionnés et fidèles, et depuis, par l’ambition et la volonté de réussir du club. »

