Lyon tient à Mignoni, vague de prolongations à Biarritz... Les coulisses du mercato !

Vers des jauges proportionnelles

Les clubs professionnels croisent les doigts. Mercredi, un amendement visant à établir les jauges dans les stades en fonction de la capacité d’accueil a été voté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. La restriction du public dans les stades, en vigueur à partir du lundi 3 janvier, pourrait donc être allégée. Le projet de loi doit passer devant le Parlement et le Sénat dans les prochains jours. Au lieu de la limite des 5 000, le quota serait fixé selon la capacité du stade. Reste à savoir dans quelle proportion. Le pourcentage doit encore être fixé. Pour rappel, la limitation des affluences n’a pas de date butoir, le sujet allant probablement être réexaminé dans le courant du mois de janvier en fonction de l’évolution de la pandémie.

Lyon : Roubert tient à Mignoni

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pierre Mignoni poursuivra-t-il l’aventure lyonnaise au-delà de cette échéance ? Si le manager n’a toujours pas arrêté sa décision, son président Yann Roubert compte bien le convaincre. En tout cas, il a de nouveau fermé la porte à un départ anticipé de l’ancien demi de mêlée international : « S’il y a des rumeurs, elles sont complètement fausses et infondées, a confié Yann Roubert sur rugbyrama.fr. L’avenir du Lou est avec Pierre Mignoni, puisque Pierre est sous contrat avec nous jusqu’en 2023 au moins. Et s’il estime que notre club peut continuer à progresser avec lui et inversement, j’espère qu’il le sera encore au-delà. On discute à ce sujet, mais on ne se laissera en aucun cas dicter notre timing. »

Biarritz : Jonas et Millar conservés

Le BOPB s’attache à conserver ses forces actuelles. Révélation du début de saison, l’arrière sud-africain Joe Jonas (21 ans) a signé un nouvel engagement de deux ans le liant au club basque jusqu’en 2024. Le pilier droit australien Guy Millar (29 ans), titularisé à neuf reprises sur la phase aller, est aussi désormais engagé jusqu’à cette échéance. Le deuxième ligne Johan Aliouat (28 ans), qui compte 60 matchs avec le BO, a, lui aussi, paraphé un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025.