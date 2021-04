"Johan Goosen ? Je veux le transformer à nouveau en un Springbok", affime Jake White

Johan Goosen n'a plus porté le maillot des Boks depuis le 26 novembre 2016 et un match au pays de Galles. Jake White est aussi revenu sur la carrière tumultueuse du polyvalent trois-quarts, ancien meilleur joueur du Top 14 : "C'est un talent incroyable. Quand je l'avais vu comme espoir, j'avais tout de suite su qu'il jouerait pour l'Afrique du Sud. Mais les problèmes de club et les blessures ont fait que ça n'a pas fonctionné. Je blâme certaines personnes autour de lui au fil des ans. Il a eu de mauvais conseils. Quand j'ai entendu qu'il avait arrêté, je n'y croyais pas. À son époque, il aurait pu jouer deux Coupes du monde - 2019 et 2023 - mais cela n'a jamais fonctionné, en 2019 du moins. C'est le bon moment pour nous de l'emmener. Il s'est suffisamment cogné la tête, mais il a aussi beaucoup grandi. Il est marié, a des enfants et il a encore beaucoup à donner au rugby sud-africain."