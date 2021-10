Jalibert prolonge jusqu’en 2025, un Argentin en renfort à Vannes... Les coulisses du mercato

Bordeaux-Bègles : Jalibert prolonge jusqu’en 2025

Les supporters de l’UBB doivent dire : « ouf ! » Matthieu Jalibert a prolongé son contrat avec le club bordelais jusqu’en 2025. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient sur un possible départ du demi d’ouverture international qui a débuté chez les professionnels en 2017, à 18 ans. Le Racing 92 semblait notamment intéressé, mais comme souvent dans ce genre de situations, les tractations allaient bon train en coulisses entre toutes les parties. On peut imaginer que le club parisien a joué le rôle classique d’aiguillon pour pimenter les négociations. On se souvient que Laurent Marti s’était récemment un peu énervé au sujet de la mousse médiatique qui faisait état d’un départ du joueur. Le président a su trouver les arguments pour conserver sa pépite qui joue à Bègles depuis l’enfance.

Pour le président de l’UBB, l’enjeu était très symbolique évidemment. Matthieu Jalibert est devenu le porte-étendard d’un club pour qui il a déjà joué à 73 reprises à 22 ans et pour lequel il a inscrit 769 points. On rappelle que le joueur n’était pas en fin de contrat, il était encore lié jusqu’en 2023 avec le club girondin. Mais Laurent Marti a frappé un grand coup. En prenant une décision sur le long terme, il a envoyé un signal fort à l’ensemble du rugby français.

Un Argentin en renfort à Vannes

Le RCV vient d’officialiser l’arrivée du troisième ligne argentin Francisco Gorrissen (27 ans, 1,91 m, 106 kg). Il évoluait la saison dernière à Belgrano et de la franchise des Jaguares, en Argentine. Il s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec le club breton.

Béziers : Josh Valentine courtisé ? James Hart proposé

Pour pallier la grave blessure de Jean-Victor Goillot indisponible pour les six prochains mois, l’ASBH s’est mise en quête d’un joker. L’idée de sortir de sa retraite Josh Valentine (il a arrêté sa carrière de joueur fin 2020 avec Carcassonne), ancien de la maison durant quatre saisons germe dans les esprits des dirigeants Héraultais. L’Irlandais James Hart, actuellement à Biarritz et peu utilisé par son club, est également sur la table des discussions.

Luke Campbell est arrivé à Narbonne

Luke Campbell est désormais Narbonnais. Arrivé il y a un peu plus d’une semaine, le demi de mêlée néo-Zélandais prend ses marques. Il retrouve dans l’Aude son ancien coéquipier Jason Robertson avec qui il a joué deux saisons à Bay of Plenty. En 2021, le joueur de 26 ans a joué douze matchs de Super Rugby avec les Hurricanes. S’il manque sans doute encore un peu de repères pour postuler ce week-end, le staff se garde cependant cette possibilité.