Où jouera Damian Penaud (26 ans, 37 sélections) la saison prochaine ? À cette question, que tous les observateurs et amateurs de rugby se posent, l’intéressé a livré une réponse évasive, samedi, après Clermont-Montpellier : "Je n’ai pas encore pris ma décision. Le choix sera pour plus tard, il faut encore que je réfléchisse." Selon les informations de Midi Olympique, l’ailier international a eu un entretien avec Yannick Bru, futur manager de l’UBB, et a rencontré Ronan O’Gara, numéro 1 du staff rochelais, alors que le Stade toulousain semblait avoir une longueur d'avance sur le dossier il y a seulement une semaine. La Rochelle et l'UBB se relancent donc dans la course au meilleur joueur de la dernière tournée de novembre, avec de part et d'autre de sérieux arguments.

Courtisé par ces trois clubs, au moins, Damian Penaud est également la cible prioritaire de Clermont, qui entend bien garder son joeuur phare. La semaine dernière, Didier Retière s'est d'ailleurs exprimé le sujet, confirmant que le club auvergnat avait un projet unique pour son ailier star. "On lui propose de devenir un vrai leader sur le terrain. Il compte beaucoup dans le groupe, il ne s’en rend pas compte mais quand il parle, il est toujours écouté. C’est un vrai exemple pour nos jeunes. Nous voulons le faire basculer dans ce statut-là. [...] Mais tant financièrement que sportivement, nous allons faire des efforts très importants. L’ASM a des moyens conséquents mais au-delà de l’aspect financier, Damian veut être dans une équipe qui gagne."

Top 14 - Clermont - Damian PenaudRugbyrama

L'idole des supporters clermontois

Quelques heures avant la victoire clermontoise face à Montpellier (19-14), les supporters auvergnats ont montré leur attachement à Damian Penaud à travers une "mobilisation générale" et des chants à la gloire du champion de France 2017. Des pancartes ont même été déployées par certains spectateurs du stade Marcel-Michelin, ce samedi. Alors que le principal intéressé est toujours en phase de réflexion, les aficionados auvergnats attendent impatiemment l'annonce du recrutement pour la saison prochaine.

Dans une période où le Racing est proche d'avoir bouclé ses transferts, que Toulon a d'ores et déjà engagé Selevasio Tolofua et Dan Biggar, les dirigeants clermontois devraient annoncer les futures arrivées dès la semaine prochaine, comme l'a confirmé Didier Retière. Parmi les dossiers chaids présents sur le bureau de Jean-Michel Guillon, Pita Gus Sowakula, Folau Fainga'a ou Jack Nowell sont particulièrement suivis.