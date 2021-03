Gros prolonge à Toulon, la star du XIII Sivo n'arrivera pas au Racing... Les coulisses du mercato !

Toulon : Gros prolongé, Isa et Tolofua libérés ?

C’était dans les tuyaux : le pilier gauche Jean-Baptiste Gros (21 ans) a prolongé à Toulon jusqu’en 2025. « Je n’avais pas envie de partir, je ne cherchais pas ailleurs, a dit l’international (7 sélections) à Var Matin. Je voulais continuer ma route au RCT. » Aussi, selon nos confrères de L’Equipe, le club varois voudrait se séparer de cinq joueurs encore sous contrat : le troisième ligne Facundo Isa (comme cela fut évoqué dans ces colonnes, notre photo), le talonneur Christopher-Eric Tolofua, le deuxième ligne Thomas Jolmes, ainsi que les ailiers Ramiro Moyano et Daniel Ikpefan. Le RCT veut-il faire de la place dans son effectif ? C’est un dossier épineux sur lequel les échos sont contradictoires depuis de longues semaines.

Racing 92 : ciblé, Maika Sivo ne viendra pas

Comme révélé en début de semaine dernière par le Sydney Morning Herald, les dirigeants du Racing 92 se sont sérieusement penchés sur le CV d’une star de la ligue professionnelle de rugby à XIII australienne pour remplacer Teddy Thomas, à savoir Maika Sivo. D’origine fidjienne, l’intéressé (qui a inscrit 37 essais en 46 matchs avec les Parramatta Eels) est souvent comparé à un certain Semi Radradra. Mais, malgré les contacts entre les différentes parties, les Franciliens vont devoir poursuivre leurs recherches pour s’offrir un ailier rapide et puissant. En effet, tel qu’indiqué par L’Equipe, le joueur devrait poursuivre l’aventure en Australie et ne rejoindra donc pas le Top 14 à court terme.

Colomiers : contacts avancés avec Jorick Dastugue

Alors que Bastien Vergnes rejoindra la saison prochaine les rangs de l’UBB, Colomiers a décidé de s’activer dans sa quête de troisième ligne. Selon nos informations, les Columérins seraient donc rentrés en contact avec Jorick Dastugue, actuel pensionnaire du Rouen Normandie Rugby. Le polyvalent troisième ligne (28 ans) se retrouve en fin de contrat avec le club normand et ne serait pas contre un retour dans le Sud-Ouest, lui qui a été formé et a porté le maillot d’Auch durant six saisons entre 2010 et 2016, sous les ordres d’un certain… Julien Sarraute. Dastugue compte huit feuilles de matchs pour sept titularisations cette saison.