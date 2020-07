Yato absent plusieurs mois, Kremer arrive au Stade français... Les coulisses du mercato !

Clermont : Yato absent plusieurs mois

Coup dur pour Clermont : le club auvergnat ne pourra pas compter sur la présence de Peceli Yato (27 ans) pour le début du championnat. Le troisième ligne international fidjien (20 sélections) sera absent plusieurs mois après avoir subi une intervention chirurgicale réparatrice du ligament croisé postérieur d’un genou droit, a annoncé lundi le club clermontois. Il était gêné depuis longtemps au niveau de l’articulation. L’opération a été réalisée en fin de semaine dernière et le joueur ne devrait pas pouvoir refouler les pelouses du Top 14 avant le mois de février 2021. Du coup, comme indiqué par nos confrères de La Montagne, le président Eric De Cromières et le manager Franck Azéma se sont mis en quête d’un joker médical pour couvrir le poste de numéro 8, aux côtés de Fritz Lee.

Stade Français : Kremer, le gros coup

Le Stade français a frappé fort pour terminer son recrutement : comme révélé dans ces colonnes la semaine passée, il a obtenu l’engagement du deuxième ou troisième ligne international argentin Marcos Kremer (22 ans, 28 sélections). Le club parisien a officialisé la signature du très prometteur Puma, ce mardi. Dans le même temps, elle a acté l’arrivée du pilier géorgien du Racing 92 Vasil Kakovin (30 ans, 25 sélections) pour une saison. À l’occasion de cette conférence de presse, les départs des Sud-Africains Lionel Mapoe et Ruan Combrinck ont été entérinés, tout comme l’arrivée du troisième ligne de Vannes Ferdinand Dréno (18 ans). Par ailleurs, Thomas Lombard a annoncé qu’un accord avait été trouvé concernant la baisse de salaire de son effectif professionnel et de son staff sportif pour la saison à venir à hauteur de 20 %.

La Rochelle : Giorgadze, départ surprise

Après huit ans de collaboration, l’aventure entre La Rochelle et Akvsenti Giorgadze prend fin. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien, en charge de la touche et de la mêlée, a trouvé un accord avec le Stade rochelais pour être libéré avec effet immédiat. « L’ancien talonneur de 44 ans a exprimé sa volonté de diversifier et d’enrichir son expérience professionnelle et d’envisager de nouvelles perspectives », précise le communiqué.