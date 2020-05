Waqaniburotu ne va pas rester, deux castrais vers la sortie... Les coulisses du mercato !

Pau : Waqaniburotu ne va pas rester

Le troisième ligne international fidjien Dominiko Waqaniburotu (34 ans) ne va pas rester à la Section paloise. Arrivé au club après la Coupe du monde en étant blessé, il ne disposait d’un contrat d’une seule année. L’ancien Briviste n’a joué que quatre matchs de Top 14 et un de Challenge Cup avec la formation paloise.

Castres : Gérondeau et Caminati vers la sortie

Le troisième ligne du Castres olympique Camille Gérondeau (32 ans) a confié à ActuRugby qu’il ne porterait plus les couleurs du CO la saison prochaine : « Une chose est sûre, je vais quitter Castres et je poursuivrai pas ma carrière au CO. Le club me l’a signifié il y a quelques semaines. » L’ancien joueur de Clermont admet être actuellement en contact avec quelques clubs de Top 14. Un autre départ semble acté. Celui de l’ailier ou arrière Julien Caminati (34 ans). Son profil intéresserait le club de Béziers qui a aussi fait une proposition à un autre joueur tarnais : le troisième ligne Alex Tulou.

Agen : Tufele sur le départ

Selon La Dépêche du Midi, le pilier Kamaliele Tufele (24 ans) ne devrait pas être conservé par le SUALG. Arrivé l’été dernier de La Rochelle, il n’a disputé qu’une seule rencontre de Challenge européen. Il pourrait rebondir du côté de Montauban.