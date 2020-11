Vakatawa reste au Racing, Barrett bientôt au Japon... Les coulisses du mercato !

Racing 92 : Vakatawa jusqu’en 2023

Comme révélé dans ces colonnes, Virimi Vakatawa (28 ans, 26 sélections) poursuit l’aventure au Racing 92. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2021, le trois-quarts centre international s’est engagé pour deux saisons supplémentaires avec le club francilien et est donc lié jusqu’à la Coupe du monde 2023 à la formation ciel et blanche. L’information a été officialisée mardi.

Pau : Trois prolongations actées, Marques va rester

La Section Paloise verrouille ses jeunes : le deuxième ligne Julien Delannoy (25 ans), le talonneur Rayne Barka (21 ans) et le pilier gauche Téo Bordenave (19 ans) ont signé de nouveaux engagements jusqu’en juin 2023. Par ailleurs, Samuel Marques sera aussi toujours Palois l’an prochain. Le demi de mêlée portugais (31 ans, 5 sélections) avait une année optionnelle dans son contrat. Ni le joueur ni le club n’ont décidé de la dénoncer, l’ancien Toulousain sera donc toujours dans l’effectif aux côtés de Clovis Le Bail et Thibault Daubagna.

Beauden Barrett, départ imminent pour le Japon

Après le match de samedi face à l’Argentine, le dernier des All Blacks dans le Rugby Championship, Beauden Barrett (29 ans, 87 sélections) s’envolera directement vers le Japon. L’ouvreur néo-zélandais y préparera sa saison de Top League avec les Suntory Sungoliath. Il devra avant tout observer deux semaines d’isolement. En juillet dernier, Beauden Barrett s’était engagé pour un an avec à la clé un salaire de 1,5 million de dollars néo-zélandais (880 000 €), dans le cadre d’un congé sabbatique accordé par sa Fédération. La Top League, dont ce sera la dernière édition, débutera le 16 janvier.

Toulouse : Lacroix a rencontré la ministre des sports

Ce jeudi, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu était présente à Toulouse pour échanger sur le plan de relance sport et les mesures de soutien économique avec des représentants du monde sportif amateur et professionnel. Après une visite au Stade toulousain, où est érigé le mur de soutien avec ses 19 000 donateurs, une table ronde a eu lieu à la préfecture avec huit clubs locaux. Le président toulousain Didier Lacroix était ainsi amené à converser avec la ministre, alors que Colomiers rugby et le Toulouse Olympique XIII étaient aussi invités.