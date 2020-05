Un Springbok à La Rochelle, Lyon signe un international français... Les coulisses du mercato !

La Rochelle : le Bok Leyds a signé

Annoncé en contacts depuis plusieurs mois avec le Stade rochelais, l’arrière Springbok Dillyn Leyds (27 ans, 10 sélections) s’est bien engagé avec le club maritime. L’entraîneur des Stormers, John Dobson, a entériné le départ du joueur pour la France. Dillyn Leyds se partagera le poste d’arrière avec Brice Dulin.

La Rochelle (2) : Lacroix croit en son retour sur les terrains

Gabriel Lacroix n’a plus joué en compétition depuis janvier 2018. Mais l’ailier rochelais (26 ans, 1 sélection), opéré pour la troisième fois en deux ans en février, est sur le chemin du retour : il a repris la course la semaine dernière et a confié avoir eu de bonnes sensations, dans Sud Ouest : « Il me tarde d’être dans un mois et demi, deux mois, pour voir l’évolution de mon genou. L’objectif premier est de reprendre une vie normale. Et l’objectif final, c’est la reprise du rugby et, je l’espère, au plus haut niveau. »

Lyon : c’est fait pour Grosso

Après avoir envisagé d’arrêter, Rémy Grosso (31 ans, 5 sélections) a choisi de poursuivre sa carrière : l’ailier, en fin de contrat avec Clermont, va rebondir à Lyon, son ancien club, avec qui il s’est engagé pour une saison.

Racing 92 : Beale et Jones officialisés, Russell a prolongé

Ce lundi, le Racing a officialisé son recrutement pour la saison prochaine : l’arrière australien Kurtley Beale (31 ans, 92 sélections) et son compatriote, le deuxième ligne Luke Jones (29 ans, 6 sélections), se sont engagés pour deux ans. L’arrière clermontois Donovan Taofifenua (21 ans) et le deuxième ligne de Massy, Wesley Lindor (18 ans) ont également été recrutés. Par ailleurs, le club francilien a acté neuf prolongations de contrat dont celles de l’ouvreur écossais Finn Russell (27 ans, 49 sélections).