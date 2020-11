Trois prolongations à Castres et deux à Toulouse, un Palois passe pro... Les coulisses du mercato !

Castres : trois prolongations en une semaine

Après Geoffrey Palis, désormais engagé jusqu’en 2024, deux autres joueurs du Castres olympique ont signé un nouveau contrat de trois ans avec le club tarnais. L’ailier Martin Laveau (24ans), arrivé en 2018, et le pilier international canadien Matt Tierney (24 ans) sont également liés avec le COjusqu’en juin 2024 désormais.

Pau : Barka va passer pro

Rayne Barka (21 ans) va poursuivre l’aventure paloise.L’ancien international jeunes a prolongé son contrat avec la Section paloise, selon La République des Pyrénées. Engagé jusqu’en 2023, le talonneur passera professionnel en juillet 2022.

Rugby à 7 - Rayne Barka (Pau) pendant le Super SevensIcon Sport

Toulouse : Lebel et Tauzin, prolongations officielles

C’était attendu depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : le Stade toulousain a annoncé la prolongation de contrat de deux de ses plus prometteurs trois-quarts, Lucas Tauzin (22ans) et Matthis Lebel (21 ans). Le premier, arrivé de Dax en 2016, est désormais engagé jusqu’en juin 2024.Le second, débarqué de Lombez-Samatan en 2014, est lui engagé jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option. Actuellement blessé, Lucas Tauzin a disputé deux matchs pour un essai cette saison tandis que Matthis Lebel compte dix apparitions pour six réalisations.