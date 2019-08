Mourad Boudjellal aime bien les surprises. La semaine passée, le président du RC Toulon se réjouissait du joli coup qu’il a réalisé, sans que cela n’ait fuité dans la presse auparavant, en attirant sur la rade l’international anglais et Lion britannique et irlandais Ben Te’o (32 ans ; 20 sélections), non retenu dans le groupe d’Eddie Jones pour le Japon. En recrutant un joker "Coupe du monde" de ce standing, on pensait l’homme fort du RCT rassasié. Raté. Toulon s’apprête à annoncer la venue d’un nouvel international dans les heures à venir, cette fois sud-africain. En effet, le pilier Wilco Louw (25 ans), treize sélections avec les Springboks, a donné son accord au président toulonnais pour venir renforcer les rangs du RCT.

Il débarquera dans les prochains jours sur la rade avec le statut lui aussi de "Joker Coupe du monde". Ce solide pilier droit (1,85 m ; 125 kg) évoluait jusque-là sous les couleurs des Stormers, avec lesquels il compte déjà la bagatelle de 44 apparitions en Super Rugby depuis ses débuts en 2015. Surtout, son dernier match sous le maillot des Boks ne date que du 17 août dernier. Certes, Wilco Louw n’a joué ce jour-là que deux minutes, en remplacement de Vincent Koch, mais il figurait bien dans le squad dessiné par Rassie Eramus pour préparer la Coupe du monde au Japon.

