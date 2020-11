Wigglesworth (37 ans), qui compte 33 sélections avec le XV de la Rose entre 2008 et 2018, a évolué pendant dix ans sous les couleurs des Sarries, relégués en deuxième division après plusieurs infractions au plafond salarial. Avec le club de Watford, il a remporté trois fois la Coupe d'Europe (2016, 2017, 2019) et six titres de champion d'Angleterre. Wigglesworth avait précédemment évolué pendant huit ans à Sale où il avait effectué ses débuts professionnels. "Je n'ai jamais été du genre à choisir une voie facile. J'ai toujours voulu un défi et c'est un grand défi pour moi", a commenté Wigglesworth, cité dans un communiqué du club.